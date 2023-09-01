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Haberler Galeri Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...

Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...

Temmuz ayında gerçekleşen 6 aylık zam kararının ardından, milyonlarca emekli vatandaş ek zam beklentisi içine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den gelen açıklamaların ardından, emekli maaşlarına ek zam konusunda harekete geçildiği bildirildi. İki bakanlık da konuyla ilgili çalışmalara başladı ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam için çeşitli formüller üzerinde duruluyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 19:05
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Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...

Emekli maaşları için ek zam konusu gündemde önemli bir yer tutuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri memnun edecek önlemleri hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini %58 olarak duyurmuş, ancak enflasyonun %60'lara yaklaşmasıyla yeni hesaplamalar yapıldı. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşının 10.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca, toplu sözleşme zammı da açıklandı ve bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir referans değeri taşıyor. İşte, emekli maaş zam hesaplaması...

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Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...

ENFLASYONA EK 10 PUANLIK SEYYANEN ZAM

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamasının ardından, aktüeryal hesaplamalarla elde edilen verilere göre Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yaklaşık yüzde 32 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...

Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için gelecek dönemde alacakları zam miktarını belirlemek açısından önem taşıyor.

Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, 10 puanlık seyyanen zam düşünülmekte ve bu zamın Ocak 2024'te uygulanması gündeme gelecek.

Tabii, bu konuda henüz resmi açıklama gelmiş değil.

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Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...

EMEKLİYE EN DÜŞÜK 10.000 TL TABAN MAAŞ

SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerinin alacağı gibi bir zam oranının yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 7500 TL'den 10 bin TL düzeyine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor.

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Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...

BAKAN ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 2 MADDE VAR

Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var.

Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.