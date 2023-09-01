Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...

Emekli maaşları için ek zam konusu gündemde önemli bir yer tutuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri memnun edecek önlemleri hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini %58 olarak duyurmuş, ancak enflasyonun %60'lara yaklaşmasıyla yeni hesaplamalar yapıldı. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşının 10.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca, toplu sözleşme zammı da açıklandı ve bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir referans değeri taşıyor. İşte, emekli maaş zam hesaplaması...