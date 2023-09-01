01 Eylül 2023, Cuma
Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...
Temmuz ayında gerçekleşen 6 aylık zam kararının ardından, milyonlarca emekli vatandaş ek zam beklentisi içine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den gelen açıklamaların ardından, emekli maaşlarına ek zam konusunda harekete geçildiği bildirildi. İki bakanlık da konuyla ilgili çalışmalara başladı ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam için çeşitli formüller üzerinde duruluyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 01.09.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 19:05
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