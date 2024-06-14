14 Haziran 2024, Cuma
Vergide dev reform! Hangi düzenlemeler yolda? Vergi istisnaları kalkacak mı? Detaylar ortaya çıkıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı vergi düzenlemesinde sona gelindi. Bakan Mehmet Şimşek, düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşacağı ifade ederken; Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör köşesinde kaleme aldığı yazıda düzenlemeyi değerlendirdi. Güngör, "Torba Yasa ile ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var" dedi. İşte detaylar...
Giriş: 14.06.2024 09:13 Güncelleme: 14.06.2024 09:13
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