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Vergide dev reform! Hangi düzenlemeler yolda? Vergi istisnaları kalkacak mı? Detaylar ortaya çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı vergi düzenlemesinde sona gelindi. Bakan Mehmet Şimşek, düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşacağı ifade ederken; Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör köşesinde kaleme aldığı yazıda düzenlemeyi değerlendirdi. Güngör, "Torba Yasa ile ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var" dedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 09:13 Güncelleme: 14.06.2024 09:13
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Vergide dev reform! Hangi düzenlemeler yolda? Vergi istisnaları kalkacak mı? Detaylar ortaya çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun süredir merakla beklenen "vergi düzenlemesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek vergide temel adaletin sağlanması beklenen düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e sunulacağını ifade ederken, Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Vergide dev reform! Hangi düzenlemeler yolda? Vergi istisnaları kalkacak mı? Detaylar ortaya çıkıyor

İşte Dilek Güngör'ün 'Hangi vergi istisnaları kalkıyor?' başlıklı yazısı

Son günlerin en önemli konusu vergi… Daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Torba Yasa… Hemen her gün parça parça detaylar ortaya çıkıyor. Geciktikçe yatırımcıların tedirginliği artıyor. Dün Bakan Mehmet Şimşek, kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var.

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Vergide dev reform! Hangi düzenlemeler yolda? Vergi istisnaları kalkacak mı? Detaylar ortaya çıkıyor

Öğrendiğim kadarıyla, gayrimenkul değer artış kazancındaki istisnaların kaldırılması planlanıyor. 2024 yılı için 87 bin TL ve üzerindeki kira gelirlerine istisna tanınmayacak.

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Vergide dev reform! Hangi düzenlemeler yolda? Vergi istisnaları kalkacak mı? Detaylar ortaya çıkıyor

5 yıllık istisna süresi sadece 1 konut için uygulanacak. İştirak hisse satış kazanç istisnasının kaldırılması da gündemde… Biliyorsunuz, gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası kurumlar vergisi mükelleflerine önemli vergisel avantajlar sağlamaktaydı.

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Vergide dev reform! Hangi düzenlemeler yolda? Vergi istisnaları kalkacak mı? Detaylar ortaya çıkıyor

Gayrimenkul satış kazancı istisnası geçen yıl temmuzda yürürlükten kalkmıştı. İştirak hisseleri satış kazancı istisnası devam ediyordu.