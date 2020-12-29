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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi! SGK girişi olanlara 1125 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? SGK müjdeyi verdi! SGK girişi olanlara 1125 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından ihtiyacı olanlara ödemeler devam ediyor. Sigortalı olarak çalışan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşların vefat etmesi durumunda devreye hak sahipleri girer. Kurum tarafından vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına ölüm aylığı bağlanır. Kurumlar tarafından çeşitli ödenekler altında ödemeler sürüyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 18:07
Halk arasında dul ve yetim aylığı olarak isimlendirilen ölüm aylığı genel hatları ile vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanır. Ancak hak sahipleri olarak nitelendirilen kişilerin SGK'dan aylık alabilmesi için hak sahipliği dışında belirlenen şartlara uygun olması da gereklidir. Ödenekten yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Biz de sizler için gerekli şartları ve merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖLÜM AYLIĞI ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
AYRICA;
a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.
Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.
Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.
ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR? ÖLÜM AYLIĞI, ÖLEN SİGORTALININ;
a-) Eşine,
b-) Çocuklarına,
c-) Anne ve babasına,
bağlanır.