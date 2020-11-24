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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret alan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Asgari ücret maaş zammı ne kadar? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama Asgari ücret alan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Asgari ücret maaş zammı ne kadar? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama
Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala milyonlarca çalışan yeni maaşlarını merak ediyor. Her yıl sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni zam oranının bu yıl ne kadar olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Yeni maaşların belli olmasına bir ay kala, uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Peki, 2021'de asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 10:31
Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar olacak? 2021 yılına girmemize yaklaşık bir ay kala, milyonlarca işçi tarafından asgari ücret zam oranı konusunda araştırmalar başladı. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılır. Peki, 2021 asgari ücret maaş zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi:
"Aralık ayıyla birlikte asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret aslında sanki sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen bir rakammış gibi görünse de aslında 81 milyonu etkiliyor. Bu tabloyu geçen sene de koymuştuk. Asgari ücreti geçmiş yıllara bakarak ne olacağını az çok hesaplıyoruz. Son 10 yıla baktığımız zaman bir önceki yılın enflasyonundan 2-3 puan fazla olmuş. Sadece 2016 yılında seçim dönemiydi ve orada yüzde 30'luk artış oldu. 2021'de ne olabilir diye bakarsak yine enflasyona bakacağız. Yine yüzde 15 civarında bir artış olabilir diye düşünüyorum. O zaman da yine 2.700 TL civarında bir net ücreti düşünüyoruz. Ama tabi bu bir pazarlık masası." ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.