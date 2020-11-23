2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Orta Vadeli Program'da 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 10.5, 2021 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 8.0 olarak belirlendi. OVP'den sonra açıklanan Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporu'nda ise 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.1 olarak revize edilirken, 2021 yılı enflasyon tahmini de yüzde 9.4 olarak belirlendi.

2021 yılında memur maaşlarına ve kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 3+3 oranında artış yapılacak. Enflasyon bu oranları aşarsa aradaki fark da ücret ve maaşlara yansıtılacak.