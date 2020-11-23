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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret zammı son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Net- Brüt... Asgari ücret zammı son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Net- Brüt...
2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı özellikle son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren zam için görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Yasal anlamı olarak bir işçiye ödenen en düşük ödeme anlamına gelen asgari ücret maaşı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ve Ocak aylarına göre son 6 ayın enflasyon oranları, asgari ücret zammı için önemli etken olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Net- Brüt...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 17:51
Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Asgari ücret zammı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranları sonrasında, AGİ tutar değişikliği yaşanacak. Komisyon 1 Aralık tarihinde görüşmelere başlayacak. 1 Ocak 2020'den itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Komisyon tarafından çıkacak karar neticesinde vatandaşlara 2021 yıl zam oranı belli olacak. Sonrasında asgari ücret maaşı kamuoyuna duyurulacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Net- Brüt...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Orta Vadeli Program'da 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 10.5, 2021 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 8.0 olarak belirlendi. OVP'den sonra açıklanan Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporu'nda ise 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.1 olarak revize edilirken, 2021 yılı enflasyon tahmini de yüzde 9.4 olarak belirlendi.
2021 yılında memur maaşlarına ve kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 3+3 oranında artış yapılacak. Enflasyon bu oranları aşarsa aradaki fark da ücret ve maaşlara yansıtılacak.
2021 ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:
OVP'DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE
OVP'de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.
MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE
Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.
MERKEZ BANKASI'NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE
Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.