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Haberler Galeri Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?

Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Sıfır araç alacak vatandaşlar için otomobil firmaları tarafından açıklama geldi. Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Sıfır araç pazarının yeniden hareketlenmesi ile markalar güncel fiyat listesini açıkladı. İşte 28 Ocak tarihli Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai sıfır araba fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2021 13:34
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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?

Sıfır otomobil fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünya genelinde koronavirüs salgınının başladığı tarihten itibaren piyasada bir durgunluk yaşandı. Toplu taşımaya binmekten çekinen vatandaşlar ikinci el ve sıfır araçlara yöneldi. Yeni yıl ile birlikte birçok kampanyalar yapılırken, markalar Ocak ayı fiyat listesini güncelledi. Peki, Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD 120 HP DİZEL TCT
Fiyat: 309.950 TL
Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1598 cc
Motor Gücü: 120 hp

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?

Audi A3 Sportback Dynamic 35 Turbo FSI 150 hp S tronic PI.
Fiyat: 421.355 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1498 cc
Motor Gücü: 150 hp

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?

Sport BMW 1 Line 116d 1.5 116 BG Otomatik
Fiyat: 414.300 TL
Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1496 cc
Motor Gücü: 116 hp

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?

Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyat: 145.500 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1199 cc
Motor Gücü: 83 hp