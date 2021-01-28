HaberlerGaleriSıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! 28 Ocak Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar?
Son dakika haberi... Sıfır araç alacak vatandaşlar için otomobil firmaları tarafından açıklama geldi. Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Sıfır araç pazarının yeniden hareketlenmesi ile markalar güncel fiyat listesini açıkladı. İşte 28 Ocak tarihli Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai sıfır araba fiyatları...