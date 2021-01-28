Sıfır otomobil fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünya genelinde koronavirüs salgınının başladığı tarihten itibaren piyasada bir durgunluk yaşandı. Toplu taşımaya binmekten çekinen vatandaşlar ikinci el ve sıfır araçlara yöneldi. Yeni yıl ile birlikte birçok kampanyalar yapılırken, markalar Ocak ayı fiyat listesini güncelledi. Peki, Audi, BMW, Dacia, Renault, Citroen, Hyundai araba fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak sıfır otomobil fiyatları...