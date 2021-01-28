Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! MTV ödeme son gün ne zaman? 2021 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır?

Son dakika... MTV 1. taksit ödemesinde son viraja girildi. Bu yılın MTV taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlamıştı. Henüz ödeme yapmayan araç sahiplerinin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Taksit ödemeleri devam ederken bankalar da kampanyalarını duyurmuştu. Peki, MTV ödeme son gün ne zaman? 2021 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 28.01.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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