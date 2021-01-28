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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! MTV ödeme son gün ne zaman? 2021 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! MTV ödeme son gün ne zaman? 2021 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Son dakika... MTV 1. taksit ödemesinde son viraja girildi. Bu yılın MTV taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başlamıştı. Henüz ödeme yapmayan araç sahiplerinin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Taksit ödemeleri devam ederken bankalar da kampanyalarını duyurmuştu. Peki, MTV ödeme son gün ne zaman? 2021 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey... Giriş Tarihi: 28.01.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 10:44
MTV 1. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV) 2021 1. taksit ödemeleri sona eriyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV 1. taksit ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. MTV tutarları ve ödeme işlemleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MTV ödeme son gün ne zaman? 2021 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
MTV yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gerek MTV'nin 2021 yılı 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 01-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2021 MTV ÖDEMELERİ NE KADAR?
● 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.
● Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak.
● 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira olacak.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.