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Haberler Galeri Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.10.2021 08:04 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 08:05
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Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

YouTuber'lar kazançlarının üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek.

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Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

3 bin 600 TL'den fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulacak.

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Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor; mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilme imkânı sağlanıyor.

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Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

DEĞERLEME ORANINA DÜZEN
Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor.

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Vergi Usul Kanunu 2021 | Milyonların beklediği haber! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı, yeniden değerleme oranı olarak dikkate alınacak.