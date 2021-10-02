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Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?

Kira zammı nasıl belirlenir? Kiralık konutlara yoğun talep devam etse de, yüksek kira artışı nedeniyle vatandaşlar ev bulmakta güçlük çekiyor. Pandemi dönemi ile birlikte piyasadaki hareketlenme kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu. Ekim ayı kira artış oranı pazartesi günü açıklanacak. Kira zammı öncesi en çok merak edilenlerden biri de kira artışının neye göre belirlendiği oldu. Peki, kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 16:13
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Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?

Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Büyükşehirlerde yüzde 300'e varan kira artışı yaşandı. Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli başlı bölgelerde çok hızlı artışlar görüldü. Türkiye'de fahiş kira artışları sonrası ev bulmakta güçlük çekiliyor. Ekim ayı kira zammı öncesi kiraların neye göre belirlendiği konusunda araştırmalar başladı. Peki, kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?

KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİR?

Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'de fahiş kira artışları sonrası ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Büyükşehirlerde yüzde 300'e varan artış yaşanırken, kiracılar ev bulmakta güçlük çekmeye başladı. Yasalarımız kira artışının neye göre yapılacağını belirlemişti.

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Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?

Yasalara göre, kira artışlarının her ay belirlenen 12 aylık ÜFE ortalaması kadar olması gerekiyor. olacağını emrediyor. Örneğin Eylül 2021 kira zammı oranında 12 aylık ÜFE ortalamasına göre yüzde 15.78 zam yapılabildi. Eylül ayında kira sözleşmesi biten bir kiracıya yapılacak zam oranının 15.78'i geçmemesi gerekiyor.

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Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?

Ev sahipleri 12 aylık ÜFE ortalamasına göre belirlenen kira zammının dışında bir rakam talep edemez. Eğer kira sözleşmesi 5 yılı geçmiş, ödediği kira miktarı çok düşük kalan kiracılar için ev sahibi kira tespit davası açabiliyor. Mahkeme ise kiracıları mağdur etmeden bir rakam belirliyor.

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Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?

10 yıllık kiracısı olan bir ev sahibi ise 3 ay önceden ihtarname göndermek şartıyla kiracısını tahliye edebiliyor. Ancak burada da yasaya uygun davranma zorunluluğu bulunuyor.