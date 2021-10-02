Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?

Kira zammı nasıl belirlenir? Kiralık konutlara yoğun talep devam etse de, yüksek kira artışı nedeniyle vatandaşlar ev bulmakta güçlük çekiyor. Pandemi dönemi ile birlikte piyasadaki hareketlenme kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu. Ekim ayı kira artış oranı pazartesi günü açıklanacak. Kira zammı öncesi en çok merak edilenlerden biri de kira artışının neye göre belirlendiği oldu. Peki, kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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