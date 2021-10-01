Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!

Doğum borçlanması ile 6 yıl daha erken emekli olma şansı! Ülkemizde çalışanların emekli olması için belirli şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında belirli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme öne çıkıyor. Ancak bazı kişilerin prim günü hesaplanırken bu süre daha da kısalıyor. Başta çocuk sahibi olan kişiler bu avantajdan yararlanabiliyor. 3 çocuk sahipleri toplam 6 yıl yani 2.160 gün erken emekli olabiliyor. İşte; 6 yıl erken emeklilikte merak edilen bilgiler!