01 Ekim 2021, Cuma
Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!
Çocuk sahibi olan vatandaşların emeklilik süresinde büyük avantajı bulunuyor. Emekli olup çalışma hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşlara birçok erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar 2.160 gün yani 6 yıl erken emekli olabiliyor. Emekli olmak için belirli bir süre prim ödeme şartı bulunurken, prim kazanmak için borçlanma yolu da açık. Çocuğu olan kişiler doğum borçlanması sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Borçlanmayla düşen gün, çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. İşte; doğum borçlanmasıyla 6 yıl erken emekli olma şansı!
Giriş Tarihi: 01.10.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 20:42
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