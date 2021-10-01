01 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!

Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!

Çocuk sahibi olan vatandaşların emeklilik süresinde büyük avantajı bulunuyor. Emekli olup çalışma hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşlara birçok erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar 2.160 gün yani 6 yıl erken emekli olabiliyor. Emekli olmak için belirli bir süre prim ödeme şartı bulunurken, prim kazanmak için borçlanma yolu da açık. Çocuğu olan kişiler doğum borçlanması sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Borçlanmayla düşen gün, çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. İşte; doğum borçlanmasıyla 6 yıl erken emekli olma şansı!

Giriş Tarihi: 01.10.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 20:42
  • 1
  • 14
Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!

Doğum borçlanması ile 6 yıl daha erken emekli olma şansı! Ülkemizde çalışanların emekli olması için belirli şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında belirli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme öne çıkıyor. Ancak bazı kişilerin prim günü hesaplanırken bu süre daha da kısalıyor. Başta çocuk sahibi olan kişiler bu avantajdan yararlanabiliyor. 3 çocuk sahipleri toplam 6 yıl yani 2.160 gün erken emekli olabiliyor. İşte; 6 yıl erken emeklilikte merak edilen bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!

Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor.

  • 3
  • 14
Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!

Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.

  • 4
  • 14
Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!

Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar.

  • 5
  • 14
Çocuk arttıkça süre azalıyor! Hiç hesapta yokken emeklilikte 6 yıl kazanın! Çocuk sahiplerini mutlu edecek haber!

Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor.