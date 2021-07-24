24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir? SGK merak edilenleri yanıtladı

Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir? SGK merak edilenleri yanıtladı

Türkiye'de milyonlarca kişi uzun çalışma sürelerinin ardından emekli olmak için araştırmalarını sürdürüyor. Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor. Peki vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir? Vergi indirimiyle emeklilik ve vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin merak edilen sorulara yanıt SGK'dan geldi. İşte 15 soru ve cevabı...

Giriş Tarihi: 24.07.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 09:54
  • 1
  • 19
Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir? SGK merak edilenleri yanıtladı

Çalışan işçiler "meslek hastalığı", memurlar da "vazife malulü" kapsamında bulunuyor. İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir? SGK merak edilenleri yanıtladı

Engelli vatandaşlar her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyor. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerine 1 konut ile sınırlı olmak kaydıyla faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

  • 3
  • 19
Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir? SGK merak edilenleri yanıtladı

Toplu Konut İdaresi tarafından ayrıca öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla yapılan konutlardan; yüzde10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkânı veriliyor.

  • 4
  • 19
Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir? SGK merak edilenleri yanıtladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi indirimi ile emeklilik, vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte 15 soru ve yanıtları:

  • 5
  • 19
Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir? SGK merak edilenleri yanıtladı

1-Faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir?

Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.