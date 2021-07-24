Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir? SGK merak edilenleri yanıtladı

Türkiye'de milyonlarca kişi uzun çalışma sürelerinin ardından emekli olmak için araştırmalarını sürdürüyor. Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor. Peki vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir? Vergi indirimiyle emeklilik ve vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin merak edilen sorulara yanıt SGK'dan geldi. İşte 15 soru ve cevabı...