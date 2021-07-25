25 Temmuz 2021, Pazar
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Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına alacakları zam oranını öğrendi. Diğer yandan yılın ikinci ikramiyeside emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Çifte bayram yaşayan emeklilere müjdeli bir haber daha gelebilir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam ihtimali için görüşmeler başladı. Yeni zam için detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 25.07.2021 19:33
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