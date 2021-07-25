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Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına alacakları zam oranını öğrendi. Diğer yandan yılın ikinci ikramiyeside emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Çifte bayram yaşayan emeklilere müjdeli bir haber daha gelebilir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam ihtimali için görüşmeler başladı. Yeni zam için detayları haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2021 19:33
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Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...

Bayram sonrası emekliye müjde... SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda. 1200 TL'ye kadar ödeme olabilir. Yaklaşık 13 milyon emekli temmuz ayında bayram ikramiyelerinin yanı sıra enflasyon oranlarına göre zamlı maaşlarını da cebine koydu. SSK-SGK ve Emekli Sandığı'nı yakından ilgilendiren yeni zam için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.200 TL artış gerçekleşecek. İşte, merak uyandıran gelişmenin detayları...

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Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...

EMEKLİYE BEREKETLİ AY...

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Buna göre eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükselecek. SSK'lı 2000 öncesi en düşük emekli aylığı 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük Bağ-Kur aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya çıkıyor.

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Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...

2000 SONRASI EMEKLİLERİN DE ARMAYA BAŞLIYOR

SSK'dan 2000 tarihinden sonra emekli olanların aylıkları Ocak ayında bin 447 liraya çıkacaktı. Geçen yıl Nisan ayında en düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılmasının ardından geçen yıl Temmuz ve bu yılın Ocak aylarında artış yapılmadı. Bu kapsamdaki emeklilerin normal emekli aylığı bu aydan itibaren yeniden artmaya başlayacak.

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Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...

YAŞLILIK AYLIĞI, EVDE BAKIM ÜCRETİ DE ARTTI

65 yaş aylığı 763 liradan 828 liraya çıktı. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 798 liraya ulaştı.

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Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...

EMEKLİLERE BAYRAM SONRASI ZAM MÜJDESİ

Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜED olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."