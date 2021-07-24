Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına emeklilik | Son tarih 31 Ağustos

Son dakika haberine göre: Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren "isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar" da yapılandırılıyor. Yapılandırma fırsatından isteğe bağlı kapsamında primini kendi yatıran ev kadınları ile kısmi süreli çalışanlar da yararlanacak.

Takvim Giriş Tarihi: 24.07.2021 07:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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