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Haberler Galeri Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına emeklilik | Son tarih 31 Ağustos

Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına emeklilik | Son tarih 31 Ağustos

Son dakika haberine göre: Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren "isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar" da yapılandırılıyor. Yapılandırma fırsatından isteğe bağlı kapsamında primini kendi yatıran ev kadınları ile kısmi süreli çalışanlar da yararlanacak.

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Giriş Tarihi: 24.07.2021 07:07
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Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına emeklilik | Son tarih 31 Ağustos

Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına emeklilik | Son tarih 31 Ağustos

Yapılandırma kanunu, Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.

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Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına emeklilik | Son tarih 31 Ağustos

PARA NASIL ÖDENECEK?

İsteğe bağlı kapsamında sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların 1 yıl süreleri bulunuyor.

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Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına emeklilik | Son tarih 31 Ağustos

Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmıyor. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.

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Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına emeklilik | Son tarih 31 Ağustos

Bu ay başvuranlar geçen yılın Ağustos ayından sonraki, Ağustos'ta başvuranlar da Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek.