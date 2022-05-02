02 Mayıs 2022, Pazartesi
Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...
Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinirkeni, gözler sözleşmeli çalışanlar ve EYT'liler için alınacak kararlara çevrildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında EYT sorunununda çözüme kavuşması bekleniyor. Bu konu hakkında yetkililerden son dönemde açıklamalar geliyor. EYT çalışmasında öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin faydalanacağı da böylelikle belli olacak. Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT sonrasında maaşlar nasıl etkilenecek?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 19:20
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