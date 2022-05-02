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Haberler Galeri Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...

Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...

Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinirkeni, gözler sözleşmeli çalışanlar ve EYT'liler için alınacak kararlara çevrildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında EYT sorunununda çözüme kavuşması bekleniyor. Bu konu hakkında yetkililerden son dönemde açıklamalar geliyor. EYT çalışmasında öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin faydalanacağı da böylelikle belli olacak. Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT sonrasında maaşlar nasıl etkilenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 19:20
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Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...

EYT için çalışmalar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) prim şartını yerine getirenler ancak yaş engeline takılanlar binlerce vatandaşı barındırıyor. Yasada düzenleme yapıldığı taktirde 1999'dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Erkekler ise 25 yılını doldurmadıkları için prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli maaşı alabilecekler. Hal böyle olunca vatandaşlar, "EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...

EYT'LİYE KISMİ EMEKLİLİK HAKKI

EMEKLİLİK VE TAZMİNAT İÇİN 3600 GÜN YETER

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'liler eğer yeterli primleri yoksa 3600 gün yani 10 yıl çalışarak emekli olabilecek. 3600 gün prim EYT'liye emeklilik sağlarken çalışanlar için de tazminat alma hakkı doğruyor. İşte sihirli rakam 3600'ün etkileri…

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Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yılını tamamlayarak yaşı bekleyen milyonlarca sigortalı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında. Bu vatandaşlar kendileri için yapılacak EYT çalışmasını merakla bekliyor. Burada yıl ve primi dolduranların dışında primleri eksik olanlar da bulunuyor. Bu sigortalılar için de emeklilik imkanları bulunuyor.

Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3.600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor.

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Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...

10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3.600 gün primi tamamladıysanız, ya da tamamlama imkanınız varsa burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.

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Vergi indirimi emekliliğe etki ediyor! 5.000 yerine 3.600 günle emekli oluyorsunuz! EYT için mucize rakamlar ile 2.500 TL zam...

SGK'DAN YAZI

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor.

Yine yasalarımız bazı istisnalar dışında kendi isteği ile ayrılan yani istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını söylüyor. İşte bu noktada sihirli rakam 3.600 devreye giriyor.