En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...

Temmuz 2022 emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacakken, bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi emekli ve memur maaşları için ek zamlar gündeme geldi. Bakan Bilgin emekliye 1 Mayıs müjdesini bugün duyuracak.

1. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2. Emekli ve memur Temmuz zammı için sosyal refah düzenlemeleri neler olacak?

3. Düzenlemeler maaşlara nasıl yansıyacak?