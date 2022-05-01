01 Mayıs 2022, Pazar
En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...
Emekli ve memurun Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranları merak ediliyor. Bir yandan da Temmuz zammı ile birlikte maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için yeni açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaş zammına yönelik 1 Mayıs'ta açıklamada bulunacağını duyurmuştu. Gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Hal böyle olunca, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor.
Giriş Tarihi: 01.05.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 21:57
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