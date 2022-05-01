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Haberler Galeri En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...

En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...

Emekli ve memurun Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranları merak ediliyor. Bir yandan da Temmuz zammı ile birlikte maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için yeni açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaş zammına yönelik 1 Mayıs'ta açıklamada bulunacağını duyurmuştu. Gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Hal böyle olunca, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 21:57
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En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt son dakikaların en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında maaşları etkileyecek 6 aylık enflasyon rakamları için son dakika açıklamalar gelirken, Ocak ayında olduğu gibi emekli ve memur maaşlarına ek zam gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in en düşük emekli maaşı hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...

Temmuz 2022 emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacakken, bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi emekli ve memur maaşları için ek zamlar gündeme geldi. Bakan Bilgin emekliye 1 Mayıs müjdesini bugün duyuracak.

1. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2. Emekli ve memur Temmuz zammı için sosyal refah düzenlemeleri neler olacak?

3. Düzenlemeler maaşlara nasıl yansıyacak?

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En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...

İşte tüm bu sorularla beraber milyonların merakla beklediği Temmuz maaş dönemi için detaylar...

BAKAN BİLGİN AÇIKLIYOR: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs müjdesini bugün açıklayacak. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ve beklentilere göre hesaplanan rakamlarla emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı tablosu netleşmeye başladı.

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En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...

DETAYLAR BUGÜN BELLİ OLUYOR!

Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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En düşük emekli maaşı belli oluyor! Bakan son dakika duyuracak! 3.500 lira ile 4.000 arasında zam! İşte, Temmuz maaş tablosu...

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Artış konusunda Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" demişti.

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.