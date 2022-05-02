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25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...

Emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Prim, yıl ve yaş şartını yerine getirenler emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Bir yerde çalışarak ya da kendi primlerinizi ödeyerek emekli olunabiliyor. Ancak bazı sebeplerden dolayı hiç çalışma imkanı bulamayan ev kadınlarına da emekli olma fırsatı geldi. Bunun için SGK üzerinden yazılı başvuruda bulunmak yeterli oluyor. Bu konuda başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ev kadınlarına emeklilik için gereken şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 21:27
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25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...

25 yıl evli kalan emekli olabilir mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde 20-25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik imkanı sunulacağı yönünde birçok haber bulunuyor. Konu hakkında yasa taslağı hazırlandığı biliniyor. Hayatı boyunca çalışma imkanı olmamış kadınlara yasa ile emeklilik imkanı sağlanacak. Peki bu haktan kimler yararlanabilecek. İşte, hiç çalışmadan emekli olunabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Konu hakkında detayları haberimizde derledik...

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25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...

Emeklilik için prim , yıl ve yaş şartı gerekiyor. Yani bir yerde çalışmak ya da kinde primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olabilir.

Sadece SGK'ya yazılı olarak başvurmak yeterli oluyor.. İşte ev kadınlarına emeklilik imkanı…

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25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...

Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor.

Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım...

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25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...

ÜÇ ŞART VAR AMA…

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi.

SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı.

Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor.

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25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...

Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.

Peki çalışma imkanı olmayan ev kadınları için bir çıkış yolu var mı? Bu sorunun cevabı evet. Çalışmadan da emekli olmak mümkün...