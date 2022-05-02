02 Mayıs 2022, Pazartesi
25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...
Emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Prim, yıl ve yaş şartını yerine getirenler emeklilik imkanına kavuşabiliyor. Bir yerde çalışarak ya da kendi primlerinizi ödeyerek emekli olunabiliyor. Ancak bazı sebeplerden dolayı hiç çalışma imkanı bulamayan ev kadınlarına da emekli olma fırsatı geldi. Bunun için SGK üzerinden yazılı başvuruda bulunmak yeterli oluyor. Bu konuda başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ev kadınlarına emeklilik için gereken şartlar...
Giriş Tarihi: 02.05.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 21:27
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