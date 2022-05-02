25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...

Emeklilik için prim , yıl ve yaş şartı gerekiyor. Yani bir yerde çalışmak ya da kinde primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olabilir.

Sadece SGK'ya yazılı olarak başvurmak yeterli oluyor.. İşte ev kadınlarına emeklilik imkanı…