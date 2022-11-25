Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!

Vergi dairesi KYK borç fazileri silinecek mi? sorusu gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bugün, KYK borç faizlerinin silinmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, KYK borç faizlerinin endeks tutarıyla ilgili bilgi verdi. Milyonlarca vatandaşın borç faizleri silindi ve yeniden yapılandırma yoluna gidildi.Borçlarını kontrol eden bazı vatandaşlar ise "Vergi dairesindeki KYK borç faizleri ne zaman silinecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 19:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL