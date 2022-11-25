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Haberler Galeri Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!

Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!

Vergi dairesi KYK borç fazileri silinecek mi? sorusu gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bugün, KYK borç faizlerinin silinmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, KYK borç faizlerinin endeks tutarıyla ilgili bilgi verdi. Milyonlarca vatandaşın borç faizleri silindi ve yeniden yapılandırma yoluna gidildi.Borçlarını kontrol eden bazı vatandaşlar ise "Vergi dairesindeki KYK borç faizleri ne zaman silinecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 19:41
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Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!

KYK borç faizlerinin silinip, silinmeyeceği milyonlarca kişinin merak ettiği konular arasındaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından bu konu netliğe kavuştu.Peki, KYK borç faizleri silindi mi? Vergi dairesindeki KYK borcu faizleri silinecek mi? İşte, cevabı...

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Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 ögrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığı söyledi.

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI

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Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!

VERGİ DAİRESİNE DÜŞEN KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Vergi dairesindeki KYK borcu faizi silinecek mi sorusu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun gündeminde yer alıyor.

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Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!

Vergi Dairesindeki KYK Borcu için Bakan Kasapoğlu açıklama yaptı. Açıklamada;

"Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek." ifadelerine yer verildi.

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Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyle e-devlette başladığını duyurdu.