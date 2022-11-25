HaberlerGaleriEmekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!
Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!
Ocak ayının yaklaşmasına kısa süre kala emekli maaşılarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. TÜİK tarafından 4 aylık enflasyon rakamı açıklandı. Diğer yandan Merkez Bankası tarafından beklenti anketi sonuçları açıklandı. Açıklanan rakamlar ışında yeni maaş hesaplamaları hız kesmeden yapıldı. Refah payı ve taban maaş düzenlemesinin ise gündeme gelmesi bekleniyor. Kasım ve Aralık'ta enflasyon yüzde 0 çıksa bile, SSK ve Bağ-Kur emekli zammının yüzde 10.84 olması kesinleşecek. İşte, SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C güncel maaş tablosu!