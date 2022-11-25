Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!

MEMURA EN AZ 10.186 TL

4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam oranı belli olacak. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 4 ayrı zam tahmini var.