25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!

Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!

Ocak ayının yaklaşmasına kısa süre kala emekli maaşılarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. TÜİK tarafından 4 aylık enflasyon rakamı açıklandı. Diğer yandan Merkez Bankası tarafından beklenti anketi sonuçları açıklandı. Açıklanan rakamlar ışında yeni maaş hesaplamaları hız kesmeden yapıldı. Refah payı ve taban maaş düzenlemesinin ise gündeme gelmesi bekleniyor. Kasım ve Aralık'ta enflasyon yüzde 0 çıksa bile, SSK ve Bağ-Kur emekli zammının yüzde 10.84 olması kesinleşecek. İşte, SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C güncel maaş tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 21:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 21:41
  • 1
  • 20
Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!

Son dakika haberleri... Emekliye %68 zam ufukta göründü. Emekli maaş zammı için geri sayım tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayında kısa süre kala emekli ve memurlar maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Milyonlarca 4/A SGK, 4/B Bağ-Kur, 4/C Emekli Sandığı emeklisinin gözü kulağı açıklanacak son 2 enflasyon verisine çevrildi. Açıklanan rakamlar neticesinde yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başladı. İşte, Ocak zammı ile taban emekli maaş hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!

MEMURA EN AZ 10.186 TL

4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam oranı belli olacak. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 4 ayrı zam tahmini var.

  • 3
  • 20
Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!

FORMÜL 1

İlk tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. 2022 yılı enflasyon tahmini OVP'de yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.

  • 4
  • 20
Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!

FORMÜL 2

Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.

  • 5
  • 20
Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!

FORMÜL3

Memurların ve emeklilerin artışına yönelik bir diğer ipucu ise AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nden geldi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.12 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 22.75'e ulaşacak.