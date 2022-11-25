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SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...

Emekli olmak için gün sayanlara kritik haberler gelmeye devam ediyor. Kıdem tazminatı emekli ve çalışanların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 2008 yılı bu süreçte öne çıkan bir tarih oluyor. 2008 tarihi emeklilik amacıyla olabildiğince kritik bir senedir ve emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir senedir. Prim ve sigortası henüz dolmamış olanlar da artık kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler. İşte, SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjdenin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 18:37
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SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...

Son dakika haberler... SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde. Daha yüksek yüksek maaş alın. Çok az kişi biliyor. 2008 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanlar emeklilik anlamında daha avantajlı oluyor. 2008 senesinden evvel işe başlayan ve sigorta girişi yapan vatandaşların emeklilik maaşları da son 7 senelik çalışmalarının son 3.5 senesi hesaba katılarak hesaplanacaktır. Hal böyle olunca kıdem tazminatı hesaplamalarına yönelik detaylar merak ediliyor. İşte, kıdem tazminatı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...

2008 ve evvel işe başlayan vatandaşlar emeklilikte diğer kişilere göre daha avantajlıdır. 2008 senesinden evvel işe başlayan ve sigorta girişi yapan vatandaşların emeklilik maaşları da son 7 senelik çalışmalarının son 3.5 senesi hesaba katılarak hesaplanacaktır. Ve bir başka üstünlükleri ise 2008 senesinden evvel işe başlayan bireylerin emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmelerine imkân sağlanıyor.

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SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...

Çalışma süresi ne kadar?

Kişilerin çalışma ömürleri boyunca çoğu yerde değişik sigortalılık statüsünde farklı şekillerde çalışmışlardır.

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SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...

Bir vatandaş 2008 senesinden evvel işe başlayıp ilk olarak BAĞ-KUR ile başlamışsa ve son 3,5 senesinde SSK şeklinde sigortası ödenmişse o vatandaş SSK'dan emekli olma hakkını kazanmıştır.

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SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...

Fakat son 7 senede iki değişik sigorta ödenmişse ve bu ödenen süre boyunca birbirine eşit ise bu halde en son ödenen sigorta şekline göre emekli olmuş olacaktır.