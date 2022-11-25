SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...

Emekli olmak için gün sayanlara kritik haberler gelmeye devam ediyor. Kıdem tazminatı emekli ve çalışanların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 2008 yılı bu süreçte öne çıkan bir tarih oluyor. 2008 tarihi emeklilik amacıyla olabildiğince kritik bir senedir ve emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir senedir. Prim ve sigortası henüz dolmamış olanlar da artık kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler. İşte, SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjdenin detayları...