Ocak'ta kazançlar artacak: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile na kadar olacak? Taban aylıklar...

FARK EŞİĞİ AŞILDI

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.