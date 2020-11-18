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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ocak'ta kazançlar artacak: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile na kadar olacak? Taban aylıklar... Ocak'ta kazançlar artacak: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile na kadar olacak? Taban aylıklar... Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yeni maaşlar için geri sayım başladı. İkinci altı aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni yılda geçerli olacak maaşlar belli olacak. Zam öncesi beklenti anketine göre zam oranı yüzde 6.35 olacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile na kadar olacak? İşte emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri... Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 16:52
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Yeni maaşların belli olmasına 2 veri kaldı. Şimdiden yeni maaşlar ile ilgili ipuçları gelmeye başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile na kadar olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2.233 liradan 2.374 liraya yükselecek. 2.000 lira olan maaş 2.127, 3.000 lira olan maaş 3.190, 4.000 lira olan maaş 4.254, 5.000 lira olan maaş 5.317 liraya çıkacak. Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.
2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.
FARK EŞİĞİ AŞILDI Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.