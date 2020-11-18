Bağ-Kur borç yapılandırma | 2008 yılında işe girenler dikkat

ÇİFT MAAŞ ALABİLİRSİNİZ



Soru: Bağ-Kurlu baba 1991 yılında, anne 2006 yılında vefat etti. SSK'lı eş, 2020 yılında vefat etti. Bu durumda ablam anne ya da babadan dolayı, hem de eşten dolayı maaş alabilir mi?

