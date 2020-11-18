Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bağ-Kur borç yapılandırma | 2008 yılında işe girenler dikkat Bağ-Kur borç yapılandırma | 2008 yılında işe girenler dikkat Bağ-Kur borç yapılandırma | 2008 yılında işe girenler dikkat... Milyonlarca vatandaş Bağ-Kur borçlarıyla ilgili yeni gelişmeleri takip ediyor. Bağ-Kur borçlarını silmek isteyen kişilerin merakla beklediği soru yanıtını buldu. İşte çift maaş hakkından, emekliliğe, Bağ-Kur borcundan prim ödemelerine kadar birçok konuya ilişkin önemli detaylar... Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:11 ÇİFT MAAŞ ALABİLİRSİNİZ Soru: Bağ-Kurlu baba 1991 yılında, anne 2006 yılında vefat etti. SSK'lı eş, 2020 yılında vefat etti. Bu durumda ablam anne ya da babadan dolayı, hem de eşten dolayı maaş alabilir mi? GALERİ DEVAM EDİYOR Cevap: SSK'lı eşin 1.10.2008 sonrası vefatı, Bağ-Kurlu anne ve babanın ise 1.10.2008 tarihinden önce vefatı halinde ablanız her iki aylık birden alabilir. 60 YAŞINI DOLDURMALISINIZ Soru: 2002 de Bağ-Kur girişim var. Bir kısım prim ödeyip gerisini ödemedim. 2012'de kapanış verdim, prim günlerim silindi. 10 yılık prim günlerimi şimdi alma şansım var mı? Cevap: Yaşınızı belirtmemişsiniz. Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir. Bunun için 60 yaşını doldurmanız gerekiyor. Bu yaştan sonra prim iadesi alabilirsiniz. BORÇLANMA İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ Soru: 1965 doğumlu bayanım. 1983-1988 tarihleri arasında aralıklarla çalıştığım. 2012- 2015 arasında Ek-Tarım Sigortası ödedim. 1726 gün primim gözüküyor. İki çocuk için doğum borçlanması yaparak eksik günlerimi yine tarım sigortası ödemesi ile 3600 güne tamamlayıp 58 yaş ile emekli olmak istiyorum. Daha kolay şekilde ve kısa zamanda başka şekilde emekli olabilir miyim?