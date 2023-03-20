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Vergi borçlusuna büyük kolaylık! Dikkat! Bu bu tarihi kaçırmayın | Milyonların yüzü güldüren yapılandırmada süre daralıyor

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren yapılandırma yasası, vergi borcu olanlara da büyük fırsat sunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları, ödeme takvimini anlatan tebliğ taslağı hazırladı. Öte yandan Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi borçlarında peşin ödeme, taksitli seçeneklerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:36
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Vergi borçlusuna büyük kolaylık! Dikkat! Bu bu tarihi kaçırmayın | Milyonların yüzü güldüren yapılandırmada süre daralıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı bunu örneklerle anlattı; 63 bin liralık gelir vergisi borcu yatırılmadığı için cezalarıyla 168 bin liraya ulaşan borcun 103 bin lirası siliniyor.

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Vergi borçlusuna büyük kolaylık! Dikkat! Bu bu tarihi kaçırmayın | Milyonların yüzü güldüren yapılandırmada süre daralıyor

Ekim 2021'de verilmesi 61 bin 500 liralık KDV'nin beyannamesi süresinde vermediği için cezalarıyla 117 bin 543 lira ödenmesi gereken vatandaş yapılandırmayla 56 bin 331 liralık idari para cezasından kurtulacak.

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Vergi borçlusuna büyük kolaylık! Dikkat! Bu bu tarihi kaçırmayın | Milyonların yüzü güldüren yapılandırmada süre daralıyor

ÖDEME KOLAYLIKLARI ANLATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları, ödeme takvimini anlatan tebliğ taslağı hazırladı.

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Vergi borçlusuna büyük kolaylık! Dikkat! Bu bu tarihi kaçırmayın | Milyonların yüzü güldüren yapılandırmada süre daralıyor

Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor.

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Vergi borçlusuna büyük kolaylık! Dikkat! Bu bu tarihi kaçırmayın | Milyonların yüzü güldüren yapılandırmada süre daralıyor

Yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde 48 eşit taksitle ödenebilecek.