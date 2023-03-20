HaberlerGaleriVergi borçlusuna büyük kolaylık! Dikkat! Bu bu tarihi kaçırmayın | Milyonların yüzü güldüren yapılandırmada süre daralıyor
Vergi borçlusuna büyük kolaylık! Dikkat! Bu bu tarihi kaçırmayın | Milyonların yüzü güldüren yapılandırmada süre daralıyor
Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren yapılandırma yasası, vergi borcu olanlara da büyük fırsat sunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları, ödeme takvimini anlatan tebliğ taslağı hazırladı. Öte yandan Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi borçlarında peşin ödeme, taksitli seçeneklerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor.