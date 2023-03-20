HaberlerGaleriİşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu'ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor
İşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu'ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Çalıştığı halde işe başlangıcı SGK'ya bildirilmeyen ya da geç bildirilen EYT'li olabilecek.
Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:00Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:37