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Haberler Galeri İşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu'ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor

İşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu'ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Çalıştığı halde işe başlangıcı SGK'ya bildirilmeyen ya da geç bildirilen EYT'li olabilecek.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:37
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İşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu’ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında dilekçe verenlerin sayısı iki haftada 1 milyon 200 bini geçti, emeklilik kapısı açacak kritik maddeler nedeniyle iş mahkemelerine de rekor başvuru geldi.

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İşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu’ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Çalıştığı halde işe başlangıcı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeyen ya da geç bildirilen dava açarak EYT'li olabilecek.

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İşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu’ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor

Örneğin, 1 Ocak 1900'Çalıştığı işyerinde sigortasız olduğu döneme ilişkin geriye doğru tescil davasında zaman aşımı süresi işlemiyor. Örneğin, bir kişi 1997'de işe başlayıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigorta bildirimi yapılmasına karşın ilk prim ödemesi aynı işyerinde Ekim 1998 tarihinde başladıysa Kurum'a başvurarak sigorta başlangıç tarihinin düzeltilmesini isteyebilir. Olumlu yanıt alamaması halinde hizmet tespit davası açabilir.

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İşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu’ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor

Çalışmaların belgelerle ispatlanması, sigorta müfettiş raporuyla belirlenmesi halinde hak düşürücü süre işlemiyor. İki yıl sigortasız çalıştırıldıktan sonra girişi yapılarak 10 yıl çalışıp 2022 yılından işten ayrılan 2027 sonuna kadar sigortasız çalıştığı dönem için dava açabilir.

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İşe girişi olup primi yatırılmayan EYT’li olabilir! İş Kanunu’ndaki kritik detaylar emeklilik kapısı açıyor

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Sosyal güvenlik sisteminde bazen bir gün emekliliği bir yıl öne çeker. İş Kanunu'na göre emeklilik kapısı açabilecek bazı kritik soruların yanıtları şöyle: