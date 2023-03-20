HaberlerGaleriEYT, SSK, Bağkur, 4C'li için süre uzayabilir! Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! e Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...
EYT, SSK, Bağkur, 4C'li için süre uzayabilir! Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! e Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...
Emeklilik hayali kuranları yakından ilgilendiren detaylar bulunuyor. Sahte işyerleri üzerinden sigortalı göstermek vaadiyle para toplayan ve vatandaşları kandıran dolandırıcılar var. Eğer dikkat edilmezse maaşınız kesilebiliyor. Özellikle EYT başvurusu yapan çalışanlarla ilgili açıklamalar yapıldı. İşte, emeklilik için dikkat edilmesi gerekenler...