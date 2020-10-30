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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Vergi affında son dakika gelişmesi! Vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman? Vergi affında son dakika gelişmesi! Vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman? Son dakika...Vergi affı çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırma ne zaman? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi yapılandırması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin ardından başvuruların ne zaman alınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 12:51
Son dakika... Vergi affı çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırma ne zaman? Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vergi yapılandırma ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ AFFI VAR MI?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, vergi affı olmadığını vergi yapılandırması olduğunu duyurdu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir af değil yapılandırma yani yeniden kolay ödenir hale getirme durumu olacak. O yüzden borçların silinmesi söz konusu değil ancak faiz ve gecikme cezalarında indirimler yapılabilecek.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yapılandırma işlemleri, vergi ve prim yapılandırma kanununun yasalaştığı tarihten itibaren 31 Aralık'a yapılabilecek. Düzenlemenin yasalaşacağı tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurulu gündemine giren vergi ve prim yapılandırma kanununun yasalaşması halinde kamu borçları için 31 Aralık'a kadar yapılandırma başvurusunda bulunulabilecek. 31 Ağustos 2020'den önceki ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti borçlarının da taksitle ödenmesini sağlayacak düzenleme, salgın önlemlerini içine alan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kesilen cezaları ise kapsamıyor.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), TBMM Genel Kurul gündemine gelen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi'ne komisyon aşamasında eklenen borç yapılandırması önergeleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Bu çerçevede yapılandırmanın detayları şöyle: