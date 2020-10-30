VERGİ AFFI VAR MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, vergi affı olmadığını vergi yapılandırması olduğunu duyurdu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir af değil yapılandırma yani yeniden kolay ödenir hale getirme durumu olacak. O yüzden borçların silinmesi söz konusu değil ancak faiz ve gecikme cezalarında indirimler yapılabilecek.