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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçilere zam müjdesi! Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman 2020? 4D'li taşeron işçilere zam müjdesi! Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman 2020?
Son dakika haberi... Uzun süredir açıklanması beklenen taşeron ve kamu işçilerinin ödeme tarihleri belli oldu. 2020 yılın 4. ve son taksit tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemeleri için gelecek son dakika bilgilendirmesi bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte ödemelerin hangi gün yapılacağı belli oldu. İşte, Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman 2020?
Giriş Tarihi: 29.10.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 22:45
Son dakika haberi... Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman 2020? İlave tediye ödeme tarihleri son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk taksit ocak, ikinci taksit mayıs, üçüncü taksit ise temmuz ayında ödenmişti. Tediye ödemelerinin sonuncusu olan 4. taksidin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. İşte, Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman 2020?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 4. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.