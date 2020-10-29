4D'li taşeron işçilere zam müjdesi! Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman 2020?

Son dakika haberi... Uzun süredir açıklanması beklenen taşeron ve kamu işçilerinin ödeme tarihleri belli oldu. 2020 yılın 4. ve son taksit tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemeleri için gelecek son dakika bilgilendirmesi bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte ödemelerin hangi gün yapılacağı belli oldu. İşte, Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman 2020?