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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih açıklandı! Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek? Tarih açıklandı! Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?
Son dakika... Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Merakla beklenen ödeme takvimi belli oldu. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, ekim ayı ödemelerinin takvimini araştırıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 16:59
Son dakika... Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ödeme takvimi belli oldu. Mart ayında ülkemizde görülen kloronavirüs salgını sonrası bir takım ekonomik tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği ile işçi ve işverene destek verilmeye başlandı. Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatacağı araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme takvimini duyurdu. Peki, ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte ödeme takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını şu sözlerle bildirdi:
"Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak."
Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti.
KÇÖ NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için devreye sokulan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
Son durumda, çalışanlar, bu yılın sonuna kadar kısa çalışma ödeneği alabilecek.
YENİ BAŞVURU YAPILACAK MI?
Haziran ayında kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte işverenlere verilen destekler de farklılaştı. Bu kapsamda, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek.