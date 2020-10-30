Tarih açıklandı! Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?

Son dakika... Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ödeme takvimi belli oldu. Mart ayında ülkemizde görülen kloronavirüs salgını sonrası bir takım ekonomik tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği ile işçi ve işverene destek verilmeye başlandı. Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatacağı araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme takvimini duyurdu. Peki, ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte ödeme takvimi...