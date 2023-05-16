Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan Aydemir, "Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek.