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Haberler Galeri Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

Vergi Affı Yapılandırma detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mayıs ayı itibarıyla başvuruları başlayan vergi affından yararlanarak borçlarını sildirmek isteyenler son başvuru tarihini öğrenmeye çalışıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları gibi pek çok borcun yapılandırılacağı düzenlemenin detayları netleşti. Peki vergi affı başvuruları ne zaman? Vergi affı başvurusu nereden yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 22:54
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Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

Vergi affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır sorusunun cevabı aratılıyor. Vergi Affı Yapılandırma ile ilgili detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yapılandırma başvurusunda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. İşte GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

VERGİ AFFI BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLANDI!

Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini belirtti.

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Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan Aydemir, "Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek.

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Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.