HaberlerGaleriVergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!
Vergi Affı Yapılandırma 2023 BAŞVURU EKRANI! Hangi borçlar silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!
Vergi Affı Yapılandırma detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mayıs ayı itibarıyla başvuruları başlayan vergi affından yararlanarak borçlarını sildirmek isteyenler son başvuru tarihini öğrenmeye çalışıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları gibi pek çok borcun yapılandırılacağı düzenlemenin detayları netleşti. Peki vergi affı başvuruları ne zaman? Vergi affı başvurusu nereden yapılır?