HaberlerGaleriVatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...
Vatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana emekliden memura, ev kadınından öğrenciye, esnaftan çiftçiye bütün vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik politikaları, çalışma hayatındaki reform adımlarıyla seçmenin tercihi oldu. Kamuda devrim niteliği taşıyan milyonlarca memura 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından yaş sınırını kaldırarak 2.5 milyon vatandaşa emeklilik kapısı açan EYT yasası Meclis'ten geçti.
Giriş Tarihi: 17.05.2023 07:31Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 08:48