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Haberler Galeri Vatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...

Vatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana emekliden memura, ev kadınından öğrenciye, esnaftan çiftçiye bütün vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik politikaları, çalışma hayatındaki reform adımlarıyla seçmenin tercihi oldu. Kamuda devrim niteliği taşıyan milyonlarca memura 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından yaş sınırını kaldırarak 2.5 milyon vatandaşa emeklilik kapısı açan EYT yasası Meclis'ten geçti.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 08:48
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Vatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, en yakın rakiplerine fark atarak seçimlerden galip çıkarken, vatandaş bu seçimde de oyunu doğrudan yaşamına dokunan kararlardan yana kullandı. Vatandaşın geleceğine dokunan bazı tarihi adımlar şöyle:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...

MEMUR İÇİN EN KÖKLÜ DÜZENLEME
Uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Atılan bu adımla 6 milyon memur ve memur emeklisinin hem maaşı hem ikramiyesi arttı.

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Vatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...

Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlandı. Tüm öğretmenlerin, alan sınırlaması olmadan 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktı.

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Vatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...

Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı. Birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik yasal düzenleme yapılacak.

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Vatandaş hayatına dokunan kararlara destek verdi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Uzun yıllardır tartışılan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözüldü. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı işe başlayan, gerekli koşulları taşıyanlara yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı tanındı.