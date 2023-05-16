17 Mayıs 2023, Çarşamba
Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...
Tarım Kredi Market indirimleri güncellendi. Aktüel ürün listesinde yok yok. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam eden Tarım Kredi Marketlerinde fiyatı düşen ürünler yenilendi. Soğan, domates gibi birbirinden taze ürünler 8.95 TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşın önüne geliyor. İşte indirimli ürün tam liste...
Giriş Tarihi: 16.05.2023 21:57 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 21:57
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