Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...

Tarım Kredi Market ayçiçek yağı fiyatı araştırılıyor. Soğan, ayçiçek yağı, sucuk gibi A'dan Z'ye her türlü ürünün bulunduğu aktüel ürün kataloğundaki fiyatlara bakmayan pişman olur. 16-31 Mayıs aralığında gerçekleşecek olan indirimlerden yararlanmak isteyenlere tam katalog haberimizde... İşte tüm detaylar.