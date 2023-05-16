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Haberler Galeri Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...

Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...

Tarım Kredi Market indirimleri güncellendi. Aktüel ürün listesinde yok yok. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam eden Tarım Kredi Marketlerinde fiyatı düşen ürünler yenilendi. Soğan, domates gibi birbirinden taze ürünler 8.95 TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşın önüne geliyor. İşte indirimli ürün tam liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 21:57 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 21:57
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Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...

Tarım Kredi Market ayçiçek yağı fiyatı araştırılıyor. Soğan, ayçiçek yağı, sucuk gibi A'dan Z'ye her türlü ürünün bulunduğu aktüel ürün kataloğundaki fiyatlara bakmayan pişman olur. 16-31 Mayıs aralığında gerçekleşecek olan indirimlerden yararlanmak isteyenlere tam katalog haberimizde... İşte tüm detaylar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM TAM LİSTE

Dondurma 73,90 TL

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Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...

Tost peyniri 61 TL

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Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...

Kaşar peyniri 63,50 TL

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Tarım Kredi Market fiyatları güncellendi! Soğan 8.95, 1 litre ayçiçek yağı 27 TL... Bakmayan pişman olur! Aktüel indirimli ürünler tam liste...

Zeytin 64,50 TL