Vergi affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan vergi ve SGK borç yapılandırması ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Vergi yapılandırması konusunda çalışmalar tamamlandıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak. Peki, vergi yapılandırması hangi borçları kapsayacak? İşte milyonların merak ettiği o soruların yanıtı...