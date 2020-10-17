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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Vergi affı son dakika! Vergi borçlarına yapılandırma müjdesi! Vergi yapılandırması hangi borçları kapsayacak? Vergi affı son dakika! Vergi borçlarına yapılandırma müjdesi! Vergi yapılandırması hangi borçları kapsayacak?
Son dakika... Vergi yapılandırması hangi borçları kapsayacak? Milyonlarca kişinin merakla beklediği vergi yapılandırması ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından vergi ve SGK borç yapılandırma konusunda açıklama geldi. Çalışmalar tamamlandığında kanun teklifi TBMM'ye sunulacak. Peki, vergi yapılandırması hangi borçları kapsayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.10.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 12:40
Vergi affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan vergi ve SGK borç yapılandırması ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Vergi yapılandırması konusunda çalışmalar tamamlandıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak. Peki, vergi yapılandırması hangi borçları kapsayacak? İşte milyonların merak ettiği o soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ AFFI VAR MI?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, vergi affı olmadığını vergi yapılandırması olduğunu duyurdu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir af değil yapılandırma yani yeniden kolay ödenir hale getirme durumu olacak. O yüzden borçların silinmesi söz konusu değil ancak faiz ve gecikme cezalarında indirimler yapılabilecek.
VERGİ YAPILANDIRMASI MÜJDESİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konu ile ilgili şöyle dedi:
"Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız." VERGİ YAPILANDIRMASI HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?
Geçtiğimiz yıllarda yapılan vergi yapılandırmalarında kapsamlı çalışmalar yapılmıştı. Askerlik para cezalarından emlak vergilerine kadar birçok kalem yapılandırma kapsamına alınmıştı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre de geçmişte yapılan yapılandırmalara benzer bir çalışmanın söz konusu olduğu gerçeği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Hürriyet'te yer alan detaylar şöyle:
GEÇMİŞTE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILMIŞTI?
- Katma Değer Vergisi
- Emlak Vergisi - Gelir Vergisi - Çevre ve Temizlik Vergisi