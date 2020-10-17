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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklilikte yüksek aylık için bunlara dikkat! SSK Bağkur emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte o şartlar... Emeklilikte yüksek aylık için bunlara dikkat! SSK Bağkur emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte o şartlar...
Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emeklilik için prim günü doldurmaya çalışanlar emekli olabilmek için gün sayarken, emeklililik ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Yazımızda yüksek emekli aylığı almanın kriterlerini ele aldık. Emekli aylığını yükseltebilmek için bazı temellerin atılması gerekiyor. Prime esas kazancın dikkate alındığı gelirlerde çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor. Peki, ne yaparsak emekli aylığını yükseltebiliriz? İşte o şartlar...
Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:48
Emekli olmaya yaklaşan milyonlarca vatandaş emeklilik ile ilgili bazı sorulara yanıt aramaya başladılar. Emekli aylığının ne kadar olduğu merak edilirken, en çok araştırılan konular arasında yüksek aylığın nasıl alınabileceği oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüksek emekli aylığı alabilmeleri için bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınarak emekli aylığı alınıyor. Ancak bu şartlar yerine getirildiğinde emekli aylığı yükseltilebiliyor. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte yüksek emekli maaşı almak için ne yapmak gerekir? sorusuna ayrıntılı cevap...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca vatandaş emekli olabilmenin ve yüksek aylık almanın hayalini kuruyor. Emekli maaşı belirlenirken çalışanın SGK prim kazançları ele alınıyor. Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Yani her dönem için de ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor.
Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELTİLİR?
Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun: