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Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...
Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sorusunun yanıtı arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında sigara vergisinde yapılan artış sonrasında sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği gündeme gelmişti. İddialar sonrasında sigara kullanan vatandaşlar yeni fiyat listesini araştırmaya başladı. ahaber.com.tr olarak detayları sizler için araştırdık. İşte, Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:47Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 16:57