18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sorusunun yanıtı arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında sigara vergisinde yapılan artış sonrasında sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği gündeme gelmişti. İddialar sonrasında sigara kullanan vatandaşlar yeni fiyat listesini araştırmaya başladı. ahaber.com.tr olarak detayları sizler için araştırdık. İşte, Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 16:57
  • 1
  • 13
Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 6 ayda bir uygulanan sigarada vergi artışı temmuz ayında gerçekleşmişti. Vergi aratışı sonrasında vatandaşlar yeni fiyat listesini merak etmeye başladı. Sigara tiryakileri tarafından fiyatların son durumu hakkında sosyal medyada görseller paylaşılmaya devam ediyor. Merak ettiğiniz tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Eylül ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

  • 3
  • 13
Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

  • 4
  • 13
Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

  • 5
  • 13
Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL