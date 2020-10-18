Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 6 ayda bir uygulanan sigarada vergi artışı temmuz ayında gerçekleşmişti. Vergi aratışı sonrasında vatandaşlar yeni fiyat listesini merak etmeye başladı. Sigara tiryakileri tarafından fiyatların son durumu hakkında sosyal medyada görseller paylaşılmaya devam ediyor. Merak ettiğiniz tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...