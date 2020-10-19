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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Vergi affı gelecek mi? Vergi borçlarına yapılandırma neleri kapsıyor? KYK kredi borçları, trafik cezaları... Vergi affı gelecek mi? Vergi borçlarına yapılandırma neleri kapsıyor? KYK kredi borçları, trafik cezaları... Vergi affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un vergi yapılandırmasına yönelik yaptığı açıklamalar sonrası bazı sorular gündeme geldi. Hangi borçlara vergi yapılandırması yapılacağı merak edilirken, sosyal medyada vergi affı olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, vergi affı gelecek mi? Vergi borçlarına yapılandırma neleri kapsıyor? İşte konu ile ilgili son gelişmeler... Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:14
Son dakika... Vergi affı gelecek mi? Vergi yapılandırması hangi borçları kapsayacak? Vergi yapılandırması, milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurdu. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmanın olduğunun duyurulmasının ardından yapılandırmanın detayları araştırılmaya başlandı. Peki, vergi affı gelecek mi? Vergi borçlarına yapılandırma neleri kapsıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ AFFI GELECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, vergi affı olmadığını vergi yapılandırması olduğunu duyurdu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir af değil yapılandırma yani yeniden kolay ödenir hale getirme durumu olacak. O yüzden borçların silinmesi söz konusu değil ancak faiz ve gecikme cezalarında indirimler yapılabilecek.
VERGİ YAPILANDIRMASI MÜJDESİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konu ile ilgili şöyle dedi:
"Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız." VERGİ YAPILANDIRMASI HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?
Geçtiğimiz yıllarda yapılan vergi yapılandırmalarında kapsamlı çalışmalar yapılmıştı. Askerlik para cezalarından emlak vergilerine kadar birçok kalem yapılandırma kapsamına alınmıştı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre de geçmişte yapılan yapılandırmalara benzer bir çalışmanın söz konusu olduğu gerçeği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Hürriyet'te yer alan detaylar şöyle:
GEÇMİŞTE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILMIŞTI?
- Katma Değer Vergisi
- Emlak Vergisi - Gelir Vergisi - Çevre ve Temizlik Vergisi