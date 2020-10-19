Vergi affı gelecek mi? Vergi borçlarına yapılandırma neleri kapsıyor? KYK kredi borçları, trafik cezaları...

VERGİ YAPILANDIRMASI MÜJDESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konu ile ilgili şöyle dedi:

"Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız."