Doğalgaz keşfi denklemleri değiştiriyor! Hem devlet hem vatandaş kazanacak

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Karadeniz'de keşfedilen ve geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Erdoğan tarafından 405 milyar metreküpe çıktığı müjdelenen gaz rezervimiz hem milli ekonomiye hem de vatandaşın cebine olumlu katkıda bulunacak. Bunun yanında uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin elini güçlendirirken, dünya ve bölge enerji denklemini de değiştirecek. Türkiye gaz ithal eden ülke konumundan enerji üreten ülke konumuna gelecek. Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek olası keşiflerle birlikte Türkiye enerji ihracatçısı olacak.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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