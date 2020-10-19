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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Doğalgaz keşfi denklemleri değiştiriyor! Hem devlet hem vatandaş kazanacak Doğalgaz keşfi denklemleri değiştiriyor! Hem devlet hem vatandaş kazanacak Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Karadeniz'de keşfedilen ve geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Erdoğan tarafından 405 milyar metreküpe çıktığı müjdelenen gaz rezervimiz hem milli ekonomiye hem de vatandaşın cebine olumlu katkıda bulunacak. Bunun yanında uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin elini güçlendirirken, dünya ve bölge enerji denklemini de değiştirecek. Türkiye gaz ithal eden ülke konumundan enerji üreten ülke konumuna gelecek. Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek olası keşiflerle birlikte Türkiye enerji ihracatçısı olacak. Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:13
Mevcut durumda enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 99 seviyesinde bulunuyor. Şeni keşif ve buna ilave edilecek rezervlerle birlikte Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacak. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi kabaca 100 milyar dolar büyüklüğünde bir ekonomik değer taşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllık 40- 45 milyar metreküp gaz tüketimimiz düşünüldüğünde 10 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak ve yıllık 12-15 milyar dolarlık gaz harcamamızın cebimizde kalmasını bu paranın üretime yatırıma yani vatandaşa harcanması imkanını verecek. Bu noktada yeni kontratlarda elemiz güçlü olacağından aldığımız gazın fiyatı da düşecek, pazarlık gücümüz artacak.
FATURALAR DÜŞECEK FİYATLAR İNECEK
Gaz rezervi makro ekonomiye ve kamu maliyesine olumlu katkı yaparken vatandaşın da direkt cebini ilgilendiren olumlu katkısı olacak. kendi gazımızı kullanmamızın verdiği avantajla vatandaşın ödediği gaz faturaları düşecek. Bu faturalar sanayide ve üretimde de düşecek.
Üretimde önemli bir maliyet unsuru olan enerjinin ucuzlaması fiyatlara yansıyacak. Bu maliyet avantajı uluslararası rekabette de işletmelerin elini güçlendirecek daha rekabetçi fiyatlarla ihracat miktarı artacaktır.
Maliyeti düşen üretici ürününü daha ucuza satacak vatandaş daha ucuza ürün ve hizmet alacak. Bu maliyet düşüşü önce üretimci enflasyonunu sonrada tüketici enflasyonunu aşağıya çekecek. Elde edilen ekonomik değer milli gelire yansıyacağından kişi başı milli gelirimiz artacak.