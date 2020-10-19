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Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında...

Pandemi döneminde toplu taşıma araçlarının risk içermesinden dolayı araba almak isteyenlerin sayısında artış yaşandı. Ancak sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle fiyatlar beklentinin üzerinden seyrediyor. İkinci el araba fiyatlarının neredeyse sıfır araç fiyatında satışa sunulması araba alacakları hayal kırıklığına uğratıyor. Bu dönemde SUV araçların fiyatlarında fazla artış yaşanmaması ilginin o modellere kaymasına neden oldu. İşte, Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 15:44
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Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında...

İkinci el fiyatlarında yaşanan artış sonrasında uygun fiyatlı SUV araçlar talep görmeye devam ediyor. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde ikinci el fiyatlarında yaşanan artış bir nebzede olsa durdu. Ancak fiyatlar araba almak isteyenler için yinede fazla. Bu dönemde araba alacakların imdadına SUV model araçlar yetişiyor. Araba alım satımı yapılan sitelere bakıldığında SUV model araçların fiyatları talebi karşılamaya yeterli olarak görülüyor. ahaber.com.tr olarak fiyat listesini sizler için araştırdık. İşte, Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar...

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Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira

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Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira

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Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında...

Suzuki Vitara

2016 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 130-140 bin lira

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Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında...

KIA Sportage

2015 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira