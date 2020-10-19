Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında...

İkinci el fiyatlarında yaşanan artış sonrasında uygun fiyatlı SUV araçlar talep görmeye devam ediyor. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde ikinci el fiyatlarında yaşanan artış bir nebzede olsa durdu. Ancak fiyatlar araba almak isteyenler için yinede fazla. Bu dönemde araba alacakların imdadına SUV model araçlar yetişiyor. Araba alım satımı yapılan sitelere bakıldığında SUV model araçların fiyatları talebi karşılamaya yeterli olarak görülüyor. ahaber.com.tr olarak fiyat listesini sizler için araştırdık. İşte, Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar...