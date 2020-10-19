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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında... Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 80-140 bin aralığında...
Pandemi döneminde toplu taşıma araçlarının risk içermesinden dolayı araba almak isteyenlerin sayısında artış yaşandı. Ancak sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle fiyatlar beklentinin üzerinden seyrediyor. İkinci el araba fiyatlarının neredeyse sıfır araç fiyatında satışa sunulması araba alacakları hayal kırıklığına uğratıyor. Bu dönemde SUV araçların fiyatlarında fazla artış yaşanmaması ilginin o modellere kaymasına neden oldu. İşte, Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 15:44
İkinci el fiyatlarında yaşanan artış sonrasında uygun fiyatlı SUV araçlar talep görmeye devam ediyor. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde ikinci el fiyatlarında yaşanan artış bir nebzede olsa durdu. Ancak fiyatlar araba almak isteyenler için yinede fazla. Bu dönemde araba alacakların imdadına SUV model araçlar yetişiyor. Araba alım satımı yapılan sitelere bakıldığında SUV model araçların fiyatları talebi karşılamaya yeterli olarak görülüyor. ahaber.com.tr olarak fiyat listesini sizler için araştırdık. İşte, Fiyatta kaçırılmayacak en ucuz SUV araçlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR Hyundai ix 35
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira
Nissan Qashqai
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira
Suzuki Vitara
2016 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 130-140 bin lira
KIA Sportage
2015 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira