HaberlerGaleriVergi Affı başvurusu 2023 | GSS Prim Borçları silindi mi? Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?
Vergi Affı başvurusu 2023 | GSS Prim Borçları silindi mi? Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?
Başkan Erdoğan talimatıyla borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte trafik cezaları, ehliyet affı, vergiler dahil birçok borç yapılandırılacak. Buna göre 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte sürece ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuruları 31 Mayıs'ta başlayacak olan borç yapılandırma da ilk taksitler ise 30 Haziran'da başlayacak. İşte konuya ilişkin detaylar.