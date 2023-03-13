Vergi Affı başvurusu 2023 | GSS Prim Borçları silindi mi? Hangi borçlar silinecek, süreç nasıl işleyecek?

Örneğin; biriken borç faizi 10 bin liraysa bunun 9 bin lirası silinecek. Sadece 1000 lirası talep edilecek. Öte yandan idari para cezaları (trafik cezaları gibi) yapılandırılırken asıl alacak tutarından (anaparadan) yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek.