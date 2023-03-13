13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... - TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ İL İL TARİHLER

Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... - TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ İL İL TARİHLER

İlk İş Yerim projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine 15 Mart'ta başlanıyor. İlk etapta 121 ilde toplam 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki TOKİ İlk İş Yerim kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? TOKİ İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu mu? Ankara ilk iş yerim kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:10
  • 1
  • 14
Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... - TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ İL İL TARİHLER

TOKİ dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu konut projesi kapsamında İlk İş Yeri kuraları başlıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ara verilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. İlk Evim Arsa kuralarının ardından İlk İş Yerim kura takvimi de açıklandı. Aralarında Ankara, İzmir, Konya gibi illerinde bulunduğu liste haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... - TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ İL İL TARİHLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

  • 3
  • 14
Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... - TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ İL İL TARİHLER

"İLK KEZ ÇEKİLECEK"

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamayla "İlk İş Yerim" projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.

  • 4
  • 14
Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... - TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ İL İL TARİHLER

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında "250 alt sektörü harekete geçiren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz.

  • 5
  • 14
Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... - TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ İL İL TARİHLER

Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.