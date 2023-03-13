Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... - TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ İL İL TARİHLER

İlk İş Yerim projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine 15 Mart'ta başlanıyor. İlk etapta 121 ilde toplam 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki TOKİ İlk İş Yerim kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? TOKİ İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu mu? Ankara ilk iş yerim kura sonuçları ne zaman açıklanacak?