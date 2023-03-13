14 Mart 2023, Salı
HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar
Hastane iş başvuru şartları sıklıkla araştırılıyor. 9 ilde İŞKUR bünyesinde personel alımları açıldı. Aralarında İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin bulunduğu illerde şehir hastanelerine işçi alımı gerçekleştirilecek. İlanda sterilazasyon görevlisi, servis elemanı, beden işçisi gibi branşlar yer alıyor. Peki başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 14:56
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