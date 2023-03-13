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Haberler Galeri HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar

HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar

Hastane iş başvuru şartları sıklıkla araştırılıyor. 9 ilde İŞKUR bünyesinde personel alımları açıldı. Aralarında İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin bulunduğu illerde şehir hastanelerine işçi alımı gerçekleştirilecek. İlanda sterilazasyon görevlisi, servis elemanı, beden işçisi gibi branşlar yer alıyor. Peki başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 14:56
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HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar

Hastane bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar aktif iş ilanlarını ve başvuru şartlarını sıklıkla araştırıyor. 9 ilde şehir hastanelerinde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alımı gerçekleştirilecek. 71 kişinin alınacağı ilana ilişkin başvuru şartları neler? Şehir hastanesi personel alımı ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden şehir hastanesi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "ilgili branşı" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C vatandaşı olunması,

* 18 yaşını doldurmuş olunması,

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HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar

* Kamu haklarından mahrum olunmaması,

* Minimum ilkokul mezunu olunması,

* Herhangi bir SGK kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük maaşı alınmıyor olunması.

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HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar

İLLER, BRANŞLAR VE İLAN NO:

Kocaeli Şehir Hastanesi

10 Servis elemanı (00007330285)
10 Çamaşırhane görevlisi (00007330308)