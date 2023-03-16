HaberlerGaleriVERGİ AFFI BAŞVURU 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!
VERGİ AFFI BAŞVURU 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!
Vergi affının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar başvuru süreçlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Düzenlemeyle birlikte 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinirken geri kalanlara ise 48 aya varan vade imkanı getirildi. Peki vergi affı başvurusu nereden yapılır? Borç yapılandırma son başvuru ne zaman?