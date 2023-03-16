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Haberler Galeri VERGİ AFFI BAŞVURU 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

VERGİ AFFI BAŞVURU 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

Vergi affının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar başvuru süreçlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Düzenlemeyle birlikte 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinirken geri kalanlara ise 48 aya varan vade imkanı getirildi. Peki vergi affı başvurusu nereden yapılır? Borç yapılandırma son başvuru ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 20:20
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VERGİ AFFI BAŞVURU EKRANI 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? Borç yapılandırma nereden, nasıl yapılır? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

Hangi borçlar silindi, ne zaman silinecek sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Tarihin en büyük yapılandırma paketi yürürlüğe girdi. GSS, trafik cezası, öğrenim kredisi, SGK gibi birçok borç yapılandırılma imkanı buldu. Borç ödemesini gerçekleştirerek bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler detaylarını araştırıyor. Peki vergi affı başvurusu nereden yapılır?

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VERGİ AFFI BAŞVURU EKRANI 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? Borç yapılandırma nereden, nasıl yapılır? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

BORÇLAR SİLİNDİ Mİ?

2 bin TL'nin altında olan borçların tamamı silindi. Bu borçların silinmesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Bu ücretin üzerindeki borçlar için ise yapılandırma imkanı sağlandı.

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VERGİ AFFI BAŞVURU EKRANI 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? Borç yapılandırma nereden, nasıl yapılır? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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VERGİ AFFI BAŞVURU EKRANI 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? Borç yapılandırma nereden, nasıl yapılır? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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VERGİ AFFI BAŞVURU EKRANI 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? Borç yapılandırma nereden, nasıl yapılır? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.