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Haberler Galeri TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?

TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?

TOGG kura çekilişi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. 16 Mart itibarıyla ön siparişleri alınmaya başlayan yerli ve milli otomobil TOGG T10X ön sipariş çekilişine ilişkin detaylar araştırılıyor. 2023 yılı sona ermeden 20 bin araç sahibi ile buluşacak. Peki T10X kura çekilişi ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 22:07
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TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?

TOGG kura sonuçları ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Ön sipariş sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. 27 Mart tarihinde sona erecek olan ön siparişlerin ardından yerli otomobil TOGG için kura heyecanı başlayacak. Peki TOGG kurası ne zaman çekilecek? Katılım şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

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TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?

Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, Mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.

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TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?

TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

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TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL