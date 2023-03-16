TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?

TOGG kura çekilişi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. 16 Mart itibarıyla ön siparişleri alınmaya başlayan yerli ve milli otomobil TOGG T10X ön sipariş çekilişine ilişkin detaylar araştırılıyor. 2023 yılı sona ermeden 20 bin araç sahibi ile buluşacak. Peki T10X kura çekilişi ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?