17 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? MOTORİN-BENZİN LİTRE FİYATI!

"Motorine indirim mi geldi?" sorusu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Brent petrolde yaşanan değişkenlik, Motorin, mazot ve benzin fiyatlarına da yansıyor. Motorine, 15 Mart gecesi gelen indirimin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir indirim daha geliyor. Bu noktada araç sahipleri, "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim var mı?", "17 Mart 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? " sorusunu gündeme getiriyor. İşte, güncel akaryakıt fiyat listesi!