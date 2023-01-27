27 Ocak 2023, Cuma
VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte vergi affı da gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar vergi affı ile ilgili detayları merak ederken, konu hakkında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından yapılandırmanın hangi vergi borlarını kapsadığı araştırılmaya başlandı. Peki, vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, askerlik cezalarını kapsayacak mı? Vergi affı ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:38
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