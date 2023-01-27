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Haberler Galeri VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...

VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte vergi affı da gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar vergi affı ile ilgili detayları merak ederken, konu hakkında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından yapılandırmanın hangi vergi borlarını kapsadığı araştırılmaya başlandı. Peki, vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, askerlik cezalarını kapsayacak mı? Vergi affı ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:38
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VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...

Vergi borcu yapılandırma düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar Meclis'e ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan yapılandırma paketi hakkında son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yapılandırma teklifi ile ilgili detayları duyurdu. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş (Yapılandırma teklifi ile ilgili) yaptığı açıklamada, "Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 Aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz.

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VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında. Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Faydalanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi üfe oranından yüzde 90 indirim. İdari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?

Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.