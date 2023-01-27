27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?

EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?

EYT düzenlemesinde artık son viraja girildi. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler taslak metnin içeriğine çevrildi. EYT'de şartların nasıl olacağı, staj ve çıraklık meselesinin EYT kapsamında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 12:42
  • 1
  • 12
EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?

EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlileri kapsayan EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Bu gelişmelerin ardından EYT taslağının içeriği araştırılmaya başlandı. Peki, EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı? EYT kanun teklifi metni nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?

EYT KANUN TEKLİFİ TASLAK METNİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, EYT düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

  • 3
  • 12
EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?

"Geçtiğimiz hafta bürokratlar milletvekillerine teknik bir sunum yaptı. Çoğu insanda bilmiyor ama bu sunum sırasında vekillerin talepleri de alındı. Bunlar da değerlendirildi. Şimdi Meclis'te tabi hem EYT için hem yapılandırma için imza toplanıyor. O da çok hızlı şekilde gerçekleşecek. Bize de bu sunumlardan bilgiler geldi. İlk baştaki şartlar çok da değişmedi.

  • 4
  • 12
EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?

8 Eylül 99 öncesi şartlara dönmüş olundu. SSK için 20 yıl kadınlarda 25 yıl erkeklerde bekleme süresi olacak burada çalışma zorunluluğu yok. Emeklilik için 5 bin gün yeterli olacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 yıl 7 bin 200 gün erkeklerde 25 yıl 9 bin gün prim şartı var. Bu şartlarla 8 Eylül 99 öncesine dönülmüş oldu. Yaş şartı yok.

  • 5
  • 12
EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?

Staj ve çıraklık meselesi çok konuşuldu. Şu anda bu taslağın içerisinde bu yok. Daha bunun komisyon aşaması var, Genel Kurul aşaması var. Oralarda genelgeler verilebilir. Tabi bu milletvekillerinin iradesi altında bir durum. Kısmi emeklilik hakkı tanındı. SSK'de 3 bin 600 gün yeterli olacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda 5 bin 400 gün yeterli olacak. İlk maaşlar mart ayına yetişecek. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler alınacak. Başvurular online olarak yapılacak.