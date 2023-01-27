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EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?
EYT düzenlemesinde artık son viraja girildi. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler taslak metnin içeriğine çevrildi. EYT'de şartların nasıl olacağı, staj ve çıraklık meselesinin EYT kapsamında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı? İşte son gelişmeler...