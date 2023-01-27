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Haberler Galeri Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mmemur ve memur emeklileri yüzde 16,48 oranında zamlı maaşlarını hesaplarında görürken, 13,52 puanlık kısmı ayrı ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maaş farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplara gönderileceği bildirildi. Peki, emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur 15 günlük maaş farkı ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:09
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Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2023 Ocak ayında ortaya çıkan yüzde 30 zam sonrası memur ve emeklilerin net maaşları belli oldu. Ay başında zamsız olarak maaşlarını alan memur emeklileri, zam farklarını ve ek gösterge farklarını ne zaman alacaklarını merak ediyordu. Peki, emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur 15 günlük maaş farkı ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

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Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI YATTI MI?

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacak.

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Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli sandığı kapsamında 15 Ocak itibarıyla oluşan ek gösterge farkları da 27 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.

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Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?

Bakanlık açıklamasında ise şöyle denildi;

"Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır"

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Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?

- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
* Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
* Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
* Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.