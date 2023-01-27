Emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur %13,52 ilave zam + 15 günlük maaş ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mmemur ve memur emeklileri yüzde 16,48 oranında zamlı maaşlarını hesaplarında görürken, 13,52 puanlık kısmı ayrı ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maaş farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplara gönderileceği bildirildi. Peki, emekli maaşı zam farkı yattı mı? 2023 Ocak emekli memur 15 günlük maaş farkı ve ek gösterge farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...