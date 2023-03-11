Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!

Son dakika: Vergi affı çıktı mı, ne zaman? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Vergi affı yasası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediye borçları gibi alacaklar üzerinde etkili olacak. Vergi affı düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinirken daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksit imkanı sunulacak. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak? Hangi borçlar silinecek? İşte detaylar...