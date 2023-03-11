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Haberler Galeri Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!

Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!

Son dakika: Vergi affı çıktı mı, ne zaman? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Vergi affı yasası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediye borçları gibi alacaklar üzerinde etkili olacak. Vergi affı düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinirken daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksit imkanı sunulacak. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak? Hangi borçlar silinecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 09:22
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Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!

Vergi affı son dakika gelişmleri ilgiyle takip ediliyor. Vergi affının çıkacağı tarih, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Söz konusu düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaşacak. Peki, vergi affı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

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Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!

BAŞVURU MAYIS'TA, İLK ÖDEME HAZİRAN'DA!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri geciken vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, bazı değişiklikler ile kabul edildi.

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Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!

31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.

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Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Vergi borcu yapılandırması henüz Resmi Gazete yayımlanmadı. Birkaç gün içinde yasalaşması bekleniyor.