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Haberler Galeri TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...

TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...

TOKİ arsa kura sonuçları, başvruruda bulunanlar tarafından takip ediliyor. TOKİ arsa kuraları Gaziantep ve Diyarbakır illerinde gerçekleşti. Noter huzurunda çekilen TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi merak konusu oldu. Gaizantep ve Diyarbakır TOKİ müstakil arsa kura çekimi aynı zamanda deprem bölgesinin son kuralarıydı. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Diyarbakır TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? İşte, 10 Mart deprem bölgesi Gaziantep, Diyarbakır, Adana TOKİ arsa kura sonucu sorgulama ve isim listesi..

Giriş Tarihi: 10.03.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 21:38
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TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...

TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı! Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen kura çekimlerine kaldığı yerden devam ediliyor. Toplu Konut İdaresi deprem bölgesine öncelik verileceğini duyurmuştu. 10 Mart Cuma yani bugün Diyarbakır'da arsa kura çekimleri gerçekleştirildi. Böylece Diyarbakır'da 3000 müstakil arsa hak sahibini bulmuş olacak. Peki Diyarbakır TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? İşte, TOKİ Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...

E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir.

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI

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TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...

ARSA ÖDEME PLANI

TOKİ Arsa ödeme planı: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

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TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...

DEPREM BÖLGESİ TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ

Deprem Bölgesi Gaziantep ve Diyarbakır illeri müstakil arsa kura çekimleri bugün gerçekleşti.

Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı yayınlandı.

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TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.