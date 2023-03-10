TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...

TOKİ arsa kura sonuçları, başvruruda bulunanlar tarafından takip ediliyor. TOKİ arsa kuraları Gaziantep ve Diyarbakır illerinde gerçekleşti. Noter huzurunda çekilen TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi merak konusu oldu. Gaizantep ve Diyarbakır TOKİ müstakil arsa kura çekimi aynı zamanda deprem bölgesinin son kuralarıydı. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Diyarbakır TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? İşte, 10 Mart deprem bölgesi Gaziantep, Diyarbakır, Adana TOKİ arsa kura sonucu sorgulama ve isim listesi..