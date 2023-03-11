Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...

Edirne TOKİ kura çekilişi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Edirne Keşan, Uzunköprü, İpsala, Enez, Süloğlu, merkez ilçeleri için başvuruda bulunan vatandaşların gözü kulağı kura sonuçları isim listesine çevrildi. 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, Edirne TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve isim listesi...