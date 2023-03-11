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Haberler Galeri Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...

Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...

Edirne TOKİ kura çekilişi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Edirne Keşan, Uzunköprü, İpsala, Enez, Süloğlu, merkez ilçeleri için başvuruda bulunan vatandaşların gözü kulağı kura sonuçları isim listesine çevrildi. 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, Edirne TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve isim listesi...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 09:43
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Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...

Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazananlar isim listesi araştırmaları 11 Mart Cumartesi günü itibarıyla hız kazanmış durumda. Edirne'nin Merkez, Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Süloğlu ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahiplerinin belirleneceği Edirne TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte, TOKİ Edirne kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve kura sonuçları kazanan isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...

EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Edirne kura çekilişi 11 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak. Edirne TOKİ kura çekimi Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

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Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...

TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ EDİRNE E-DEVLET KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...

TOKİ EDİRNE KONUTLARI NERELERE İNŞA EDİLECEK?

EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 284 konut

EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ (YENİMUHACİR) 154 konut

EDİRNE İLİ ENEZ İLÇESİ 140 konut

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Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...

EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ HADIMAĞA MAHALLESİ 120 konut

EDİRNE İLİ SÜLOĞLU İLÇESİ 120 konut

EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ MESÇİT MAHALLESİ 106 konut

EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ (ESETÇE) 106 konut

EDİRNE İLİ MERİÇ İLÇESİ (SUBAŞI) 100 konut