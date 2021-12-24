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Haberler Galeri Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli zammı hakkında son gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Zam oranlarının belirlenmesinde en etkili faktör enflasyon rakamları oluyor. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. Şimdi gözler Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 19:18
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Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 17 milyon emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağkurlu emekliler 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlarına zam alacak. 5 aylık rakamlar belli olurken, gözler Ocak ayında açıklanacak son enflasyon rakamlarına çevrildi. Yapılacak zam için birçok formülün masada olduğu biliniyor. İşte, 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

2022 yılından itibaren geçerli olacak emekli maaşlarına yapılacak artış için ek zam gündemde. Emekli zammı için çalışmalar ve formüller masaya yatırılıyor. Emekli zammı formülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, ardından karar verilecek.

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Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

Memur emeklilerinin, memurlara yapılacak ek zamdan yararlanması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de pek çok formül gündemde.

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Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İlk formüle göre bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

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Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 23.85'e tamamlanabilecek.