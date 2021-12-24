Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...

Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli zammı hakkında son gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Zam oranlarının belirlenmesinde en etkili faktör enflasyon rakamları oluyor. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. Şimdi gözler Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...