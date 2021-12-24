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Haberler Galeri Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı...

Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı...

Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mesleki eğitim stajına devlet desteği hakkında açıklamalarda bulundu. 4 yıllık eğitim hayatı boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılıyor. Bakan Özer, "İyileştirmeyi göz önüne aldığınızda yani 4 bin 250 liralık bir orandan bahsettiğimiz zaman kalfalığa 2 bin 125 TL civarı bir ücret ve lise birden itibaren mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz de 1400 TL civarında bir ücret almış olacaklar" dedi. İşte, açıklamanın tüm detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 21:15
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Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim stajları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bütün sınıfları kapsayacak ödeme hakkında detaylar belli oldu. Mesleki eğitim stajına devam eden öğrencilere ödeme yapılmaya devam edecek. 4 yıllık eğitimi boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar maaş bağlanacak. Bakan Özer, TBMM'de kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısının önemli olduğunu ifade etti. Konu hakkında son detayları haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı...

Meslek lisesi öğrencilerine asgari ücretin yarısı kadar maaş bağlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, TBMM'de kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenlemenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'deki şikayet edilen genç işsizlik oranlarının azaltılmasında mesleki eğitim merkezleri çok aktif olacak. Artık işverenin de 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti ortadan kalkmış olacak çünkü mesleki eğitim merkezi üzerindeki eğitimde işveren üzerinde hiçbir maddi yük olmayacak, devlet tamamını üstlenmiş olacak'' dedi.

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Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı...

Bakan Özer, mesleki eğitimin, ülkelerin ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının yetiştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getirerek, ''Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki teknik eğitime çok büyük önem veriyoruz.

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Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı...

Bir taraftan mesleki teknik ve Anadolu liselerindeki niteliği artırırken ve sektörle iş birliklerini güçlendirirken diğer taraftan özellikle mesleki eğitim merkezlerindeki kapasiteyi artırmaya da büyük önem veriyoruz. Mesleki eğitim merkezleri öğrencilerin haftada 1 gün okula gittikleri 4 gün iş ortamında eğitim aldıkları ve Almanya'daki dual mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı'' ifadelerini kullandı.

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Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı...

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜCRETLERİNDE İYİLEŞME

TBMM'de kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısına ilişkin detayları da açıklayan Özer, ''4 yıllık eğitimi boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimiz aylık asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alıyorlar. Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar.