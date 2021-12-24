Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı...

Asgari ücretin yarısı kadar ödenecek! MEB Bakanı açıkladı: 1,2,3,4. hepsini kapsıyor! 2 bin 125 TL civarı... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mesleki eğitim stajına devlet desteği hakkında açıklamalarda bulundu. 4 yıllık eğitim hayatı boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılıyor. Bakan Özer, "İyileştirmeyi göz önüne aldığınızda yani 4 bin 250 liralık bir orandan bahsettiğimiz zaman kalfalığa 2 bin 125 TL civarı bir ücret ve lise birden itibaren mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz de 1400 TL civarında bir ücret almış olacaklar" dedi. İşte, açıklamanın tüm detayları...